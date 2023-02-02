Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом 29-летний футболист сообщил в социальной сети.

«Представлять нашу великую страну в течение десятилетия было одной из величайших почестей в моей жизни. Каждый раз, когда я надевал эту особенную синюю майку, то испытывал огромную гордость. Обязанность отдать всё, играть всем сердцем и побеждать каждый раз, когда мы выходим на поле. Я думал об этом несколько месяцев и решил, что мне пора уйти из международного футбола.



Помню, как в детстве следил за Францией в 1998 году, этой командой, этими игроками, которые вызывали у нас неописуемые эмоции. Я мечтал поступать так же, как наши герои, и 20 лет спустя у меня был один из самых прекрасных дней в моей жизни, которым я действительно горжусь. Мы привезли кубок домой! Никогда не забуду это. До сих пор чувствую те эмоции, которые испытал в тот день, 15 июля 2018 года. Это был один из величайших и самых запоминающихся моментов в моей жизни.



Эта победа, которую мы одержали вместе, никогда не была бы возможна без поддержки Дидье Дешама, каждого из членов руководства и персонала в течение этих лет, моих товарищей по команде, которые защищали нашу страну в каждом матче.

Но что более важно, эта победа была бы невозможна без поддержки каждого из вас на этом пути. Ваш энтузиазм, празднования и воспоминания о нашем возвращении во Францию ​​навсегда останутся в моей памяти. Даже после поражения в финале в прошлом году вы приветствовали нас как героев, когда мы вернулись. Каждому из вас тысячу раз спасибо!



Я точно буду скучать по этим моментам с вами — но пришло время новому поколению взять верх. У нас есть группа талантливых молодых игроков, готовых взять всё в свои руки. Они заслуживают шанса, и вы им нужны.



Спасибо от всего сердца. Рафа», — написал Варан в социальной сети.

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