Дмитрий Булыкин: судьи должны объяснять свои решения. Уверен, это пойдёт на пользу

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался на тему тестовых судейских нововведений, которые будут применяться в матчах Winline Зимнего кубка РПЛ. Среди них — тайм-ауты, запросы команд на просмотр VAR, флеш-интервью арбитров и другие.



«Судьи должны объяснять свои решения. Помню, когда играл в Нидерландах, уже тогда судьи сразу после матча объясняли, почему они приняли такое решение. Всем было всё понятно, даже если оно было ошибочным. Уже давно надо было ввести. Просто, как всегда, боятся, что судьи скажут что-то не то.



Уверен, что это пойдёт на пользу футболу. Мы будем понимать судейские мысли и решения. Я следил за Australian Open — там уже нет судей на линиях и челленджей, потому что всё решает компьютер за полсекунды. Думаю, что футболу надо двигаться в этом направлении и полностью отдаться компьютеру, чтобы он решал: был аут или нет, был гол или не был. Штрафные — на судьях и VAR», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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