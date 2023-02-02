«Со мной происходит то же, что и с Суаресом». Нуньес — о проблемах адаптации в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поделился мнением об английской Премьер-лиге, а также прокомментировал свою проблему адаптации в клубе.

«Здесь чемпионат сильнее и конкурентоспособнее. Я не ожидал, что он будет таким сильным. Николас Отаменди говорил мне об этом, но даже в этом случае я не ожидал увиденного. Меня это сильно впечатлило. Плохих команд здесь нет, а футбол сложнее, чем в Португалии, и более конкурентный. У вас не так много времени для адаптации.

Очевидно, что мне ещё есть над чем работать, например, над завершением атак. Но я думаю, что то, что происходит со мной, случилось и с Луисом Суаресом. На втором году пребывания здесь он взорвался.



Что-то подобное уже случалось со мной в «Бенфике». Первый год прошёл для меня очень плохо, а во втором я стал забивать. Здесь, я думаю, происходит то же самое. Надеюсь, что следующий сезон будет лучше, я надеюсь на удачу», — приводит слова Нуньеса Sky Sports.

Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса: