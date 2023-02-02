Джикия: недавно писал Промесу — ему тяжело без команды. Отсутствие Квинси ощущается
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Нападающий московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отсутствие на сборах клуба форварда Квинси Промеса.
«Честно, я писал Промесу недавно. Понятное дело, что ему сейчас тяжело без команды. Мы на связи. Поддерживаем его. Хочется, чтобы он в ближайшее время присоединился к нам. Всё-таки сборы. Знаю, что он проводит хорошую работу. Надеюсь, скоро воссоединимся и начнём работу.
Отсутствие его ощущается и в быту, и на поле», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 2 февраля, состоялся матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Спартак» встречался с «Ростовом». В основное время команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-белые — 2:1.
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