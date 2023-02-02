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Дэвид Бекхэм назвал Лионеля Месси своим любимым футболистом

Дэвид Бекхэм назвал Лионеля Месси своим любимым футболистом
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Дэвид Бекхэм назвал нападающего парижского клуба Лионеля Месси свои любимым футболистом.

«Кого бы я назвал своим любимым игроком? Это должен быть Месси. Я люблю Лео по многим причинам. Он отличный отец, у него прекрасный характер. Но также я люблю его по той же причине, по которой его любят все. За его манеру игры. Он играет со страстью, со свободой. То, как он отыграл на чемпионате мира в Катаре вместе с Аргентиной и выиграл там кубок, было для него по-настоящему невероятным моментом», — приводит слова Бекхэма ESPN Deportes.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Месси забил семь голов и сделал три результативные передачи в семи матчах за Аргентину. Капитан аргентинцев впервые в карьере стал чемпионом мира.

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