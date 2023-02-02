Месси подешевел на € 90 млн! 10 звёзд, которые больше всего упали в цене за три года

За последние три года рейтинг топ-10 самых дорогих игроков мира менялся очень часто. Молодые подрастающие звёзды вытеснили в нём опытных лидеров, среди которых есть несколько футболистов, очень сильно упавших в цене. Мы решили посмотреть на долгосрочное падение в цене звёзд и рассказываем вам о самых больших потерях игроков в трансферной стоимости за последние три года.

10. Кевин Де Брёйне, 31 год, полузащитник, «Манчестер Сити», € 150 млн → € 80 млн

Кевин Де Брёйне Фото: Jan Kruger/Getty Images

Летом бельгийцу исполнится 32 года. Его карьера близится к завершению. Кевин ничего не выиграл со сборной Бельгии (команда позорно не вышла из группы на ЧМ в Катаре), а с «Манчестер Сити» пока так и не ощутил вкус победы в Лиге чемпионов. Впрочем, его игра от этого не изменилась – полузащитник много забивает и часто отдаёт голевые передачи. За три года Кевин Де Брёйне записал на свой счёт 41 мяч и 59 пасов в 136 матчах.

9. Мохамед Салах, 30 лет, нападающий, «Ливерпуль», € 150 млн → € 80 млн

Мохамед Салах Фото: Naomi Baker/Getty Images

Последние три года для египтянина успешные. Мохамед Салах забивает в среднем 20 голов за сезон в английской Премьер-лиге, в прошлом розыгрыше установил личный рекорд по количеству передач (14), в 2022 году выиграл Лигу чемпионов, а в уходящем добавил в копилку три национальных трофея – Кубок и Суперкубок Англии и Кубок футбольной лиги. Возраст (30 лет) – ключевой фактор в снижении его трансферной стоимости. Мохамед Салах не похож на себя прежнего. У него семь мячей в 19 матчах АПЛ, и, похоже, он не забьёт даже 15 голов за сезон (а вот количество голов за последние пять лет – 32, 22, 19, 22, 23).

8. Сауль Ньигес, 28 лет, полузащитник, «Атлетико», € 90 млн → € 15 млн

Сауль Ньигес Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Похоже, пик карьеры испанца позади. Летом 2021 года «Атлетико» отдал его в аренду в «Челси» за € 5 млн. Там Сауль Ньигес был игроком запаса (играл в среднем 53 минуты, 12 матчей в старте из 23 возможных), а по возвращении в Мадрид чаще выходит на замену (12 раз из 22). С ноября 2019 года 28-летний полузащитник не вызывается в сборную Испании. Однако в сезоне-2020/2021 Сауль стал чемпионом Испании, таким образом, выиграв все возможные трофеи с «матрасниками», кроме Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира (он взял его с «Челси»).

7. Деле Алли, 26 лет, полузащитник, «Бешикташ», € 90 млн → € 14 млн

Деле Алли Фото: Seskim Photo/MB Media/Getty Images

Период карьеры англичанина с сезона-2018/2019 – одно разочарование. Деле Алли настолько регрессировал, что в 26 лет докатился до чемпионата Турции. В розыгрыше-2018/2019 у него было шесть травм, после которых он не вернулся на прежний уровень, а в первой половине 2022 года не смог перезапустить карьеру в «Эвертоне» (13 матчей, в среднем 28 минут на поле). В этом сезоне он вышел в старте «Бешикташа» в 9 матчах из 15, в предпоследней игре забил второй гол за турецкий клуб в Суперлиге. Футболку сборной Англии Деле Алли не надевал уже три с половиной года.

6. Неймар, 30 лет, нападающий, «ПСЖ», € 160 млн → € 75 млн

Неймар Фото: Octavio Passos/Getty Images

Неймар стареет – 5 февраля ему будет 31 год. Форвард не выиграл ни Кубок Америки, ни чемпионат мира со сборной Бразилии, а с «ПСЖ» пока не взял Лигу чемпионов. Хотя в последние три года результативность Неймара страдает несильно. В отличие от него самого: он пропустил 42 матча парижан с января 2020 года из-за 11 травм. Этот сезон Лиги 1 у форварда складывается превосходно – 12+10 по системе «гол+пас» в 18 матчах (в предыдущие три – 13+6 в 15 играх, 9+6 в 18, 13+6 в 22).

5. Лионель Месси, 35 лет, нападающий, «ПСЖ», € 140 млн → € 50 млн

Лионель Месси Фото: David Ramos/Getty Images

Летом аргентинцу исполнится 36 лет. Логично, что падение трансферной стоимости связано с возрастом. Месси провёл не супервыдающийся первый сезон в «ПСЖ» (6+15 в 26 матчах Лиги 1 и пять голов в семи играх ЛЧ), но во втором стал так же эффективен, как в «Барселоне». И, как вы знаете, подошёл в замечательной форме к чемпионату мира – он выиграл его с Аргентиной, став лучшим игроком турнира (7+3 в семи матчах). В этом сезоне у Лео 14 голов и 14 ассистов в 23 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. В 2018 году на пике нападающий оценивался в € 180 млн. Для сравнения – в 35 лет Криштиану Роналду стоил € 60 млн.

4. Садио Мане, 30 лет, нападающий, «Бавария», € 150 млн → € 60 млн

Садио Мане Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Лучшие годы сенегальца тоже позади. С 2020 года Садио Мане выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Кубок футбольной лиги с «Ливерпулем» и стал обладателем Суперкубка Германии с «Баварией». За это время форвард отметился 35 голами и 13 ассистами в 86 матчах АПЛ. Мане не хотел продлевать контракт с «Ливерпулем», так как давно собирался уйти из клуба. Летом 2022 года немецкий клуб заплатил за него € 32 млн, а сам игрок подписал трёхлетний контракт. За «Баварию» нападающий сыграл 23 матча, забил 11 мячей и сделал четыре ассиста, а с ноября прошлого года восстанавливается после воспаления головки малоберцовой кости.

3. Рахим Стерлинг, 28 лет, нападающий, «Челси», € 160 млн → € 70 млн

Рахим Стерлинг Фото: Ryan Pierse/Getty Images

В последние сезоны результативность англичанина в АПЛ падает (18+15, 17+11, 20+4, 10+8, 13+6). Летом «Манчестер Сити» продал Рахима Стерлинга за € 56,2 млн в «Челси», с которым игрок подписал пятилетний контракт. 28-летний нападающий выходит в старте и провёл 22 матча за «синих» (6+3). С 5 января четырёхкратный чемпион Англии восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.

2. Антуан Гризманн, 31 год, нападающий, «Атлетико», € 120 млн → € 25 млн

Антуан Гризманн Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В течение трёх лет француз успел перейти в «Барселону» и вернуться в «Атлетико». Антуан в каталонском клубе играл хуже, чем в Мадриде, и с сине-гранатовыми выиграл только Кубок Испании. За два сезона француз оформил 22+12 по системе «гол+пас» в 71 матче за «Барселону», в «Атлетико» перед уходом было 34+17 в 69 встречах. Сейчас он не всегда выходит в старте, но показывает хорошую результативность – 6+7 в 19 матчах Примеры. В прошлом году всё было гораздо печальнее – три гола в 26 играх.

1. Эден Азар, 32 года, нападающий, «Реал», € 120 млн → € 7,5 млн

Эден Азар Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

На 93,8% упала трансферная стоимость бельгийца за три года. Это абсолютный рекорд. За три с половиной года он сыграл 73 матча за «Реал» и забил семь голов, в сборной – 1+3 в 20 играх. При этом Эден Азар пропустил 70 игр из-за травм. Несмотря на такую высокую травматичность, форвард дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании и стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. По информации Footmercato, бельгиец может уйти в «Аль-Наср».