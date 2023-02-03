Игрок «Челси» Бакайоко отказался переходить в «Адана Демирспор». Он останется в «Милане»

Полузащитник лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко, выступающий на правах аренды за «Милан», отказался от перехода в турецкий «Адана Демирспор» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
По информации источника, французский полузащитник отклонил также предложения о переходе в «Кремонезе» и «Лион» и решил остаться в «Милане» до конца текущего сезона, несмотря на то что ни разу не появился на поле по решению главного тренера «россонери» Стефано Пиоли.
В прошлом сезоне Бакайоко провёл за «Милан» 18 матчей во всех турнирах и выиграл с командой чемпионат Италии. Результативными действиями 28-летний француз не отметился. Его договор аренды рассчитан до июня 2023 года.
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