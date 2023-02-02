«Он не дал нам ни единого шанса». Президент «Бенфики» — об уходе Фернандеса в «Челси»

Президент «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал уход полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси» в последние часы зимнего трансферного окна.

«Я предложил «Челси», чтобы он остался до лета за меньшую цену продажи. Игрок, несмотря на это, не хотел продолжать играть в «Бенфике». И вот тут-то всё и изменилось.

У меня была надежда, что Энцо захочет бороться за чемпионский титул вместе с нами. Когда я понял, что он этого не хочет, я также не хотел, чтобы он снова носил футболку «Бенфики». С того момента, как Энцо осознал возможность активации клаусулы зимой, он был бескомпромиссен. Мы настаивали, но он даже не проявил готовности продолжить карьеру в «Бенфике».

Игрок, который, который не потерял бы ни единого евро и имел надёжный контракт на лето с «Челси», но не хотел продолжать выступать за нас, никогда не смог бы остаться в «Бенфике». Этот игрок больше не мог входить в раздевалку команды. Он не дал нам ни единого шанса. Я сделал всё, что мог, мне грустно, но я не собираюсь плакать из-за игрока, который не хотел оставаться», — приводит слова Кошты журналист Бен Джейкобс.

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