Григорий Иванов: «Урал» с удовольствием оставил бы Помазуна
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем 26-летнего вратаря Ильи Помазуна.
«Что вам надо от вратаря Ильи Помазуна? Он у нас в команде. Договор с ЦСКА до конца сезона. Что потом? Не знаю, я не Нострадамус. Он всё-таки принадлежит ЦСКА. Мы бы с удовольствием его оставили. Сейчас не время и не место разговаривать про Илью Помазуна. Возможно ли возвращение Помазуна в ЦСКА из аренды? Да», — приводит слова Григория Иванова «РБ Спорт».
Напомним, Помазун выступает за «Урал» на правах аренды. Контракт игрока принадлежит московскому ЦСКА. В сезоне-2022/2023 26-летний голкипер провёл за «Урал» 20 матчей во всех турнирах и пропустил 31 гол. В четырёх матчах Илья сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.
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