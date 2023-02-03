Куртуа: рад, что сегодня у арбитра хватило смелости удалить Паулисту

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался об удалении защитника «Валенсии» Габриэля Паулисты во время матча 17-го тура чемпионата Испании. Матч прошёл в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой хозяев со счётом 2:0.
«Нужно защищать Винисиуса, он очень взрывной и много владеет мячом. Защитникам это не нравится. Это его стиль игры». Я рад, что сегодня у арбитра хватило смелости удалить игрока, потому что это был удар без мяча и бессмысленный», — приводит слова Куртуа AS.
На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 45 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 5 очков.
В следующем туре «Реал» встретится с «Мальоркой». Матч состоится 5 февраля.
Вратарь «Кадиса» несется с дефибриллятором к трибуне
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