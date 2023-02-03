Тренер «Челси» Поттер рассказал о сильнейших качествах Энцо Фернандеса

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал уровень игры новичка команды Энцо Фернандеса.



«Мы получили игрока с сильным характером. Он полузащитник сборной Аргентины, которая выиграла чемпионат мира. У него есть качества, благодаря которым он может заиграть в любой лиге мира. И он уже хорошо проявил себя в Лиге чемпионов.



Мы следили за ним ещё до чемпионата мира и, так или иначе, он был нам знаком. Мы уверены в его личных качествах. Да, Энцо молод и приехал в другую страну. Ему нужно будет адаптироваться в клубе, но мы поможем. К тому же его характер таков, что мне не о чем волноваться.



Фернандес — боец. Думаю, он осознаёт, насколько ему повезло. Он бьётся за команду. Он храбр, ничего не боится и открыт ко всему новому. Энцо хочет играть в футбол и прогрессировать.



Все эти качества у него есть, иначе он не играл бы «шестёрку» в Аргентине, не участвовал бы в больших матчах, будучи в юном возрасте, и не показывал бы высокое мастерство», – приводит слова Поттера Daily Mail.



Энцо Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» за € 121 млн.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: