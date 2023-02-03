В отношении «Томи» открыто уголовное дело о частичной невыплате зарплаты работникам клуба

В отношении футбольного клуба «Томь» открыто уголовное дело о частичной невыплате заработной платы сотрудникам. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации по Томской области.

Общая сумма долгов по зарплате составила около 27,5 млн рублей. Сотрудники «Томи» не получали выплаты в полном объёме в течение более чем трёх месяцев.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по результатам доследственной проверки, проведенной по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «ФК «Томь», возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы).



Проверкой установлено, что с мая по август 2022 года лицом, фактически выполняющим организационно-распорядительные функции в ООО «ФК «Томь», частично свыше трёх месяцев не выплачивалась заработная плата работникам футбольного клуба. Общая сумма задолженности по зарплате составила около 27,5 миллиона рублей», — гласит заявление СК.

Томские следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в середине января 2023 года «Томь» сообщила о потере статуса профессионального клуба.