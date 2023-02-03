Шон Дайч отреагировал на вопрос о возможном переходе Иско в «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высказался о возможном подписании испанского полузащитника Иско, который является свободным агентом.



«Иско? Есть список игроков, которых мы будем просматривать. Соответствуют ли они тому, что нам нужно, соответствуют ли они тому, что мы можем сделать, соответствуют ли они тому, чего нам нужно достичь в будущем, и могут ли они сделать это довольно быстро.



Потому что если вы подписываете игроков на будущее, то это другое дело. Но давайте посмотрим правде в глаза, нам нужны игроки, которые готовы принести пользу прямо сейчас.



Во-первых, нам нужно посмотреть внутри. Что у нас есть в команде, можем ли мы убедиться, что готовы к выполнению стоящей перед нами задачи», — приводит слова Дайча официальный сайт «Эвертона».

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