Бывший тренер Мудрика заявил, что украинцу стоило перейти в «Арсенал», а не в «Челси»

Бывший тренер юниорской команды донецкого «Шахтёра» Андреас Карраско, ранее работавший с новичком лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, заявил, что вингеру сборной Украины стоило перейти в «Арсенал», так как стиль игры «пушкарей» больше ему подходит.

«Челси» — это клуб, который в последнее время меняется. Для Мудрика хорошо оказаться в клубе, от которого всегда ждут максимального результата. Но теперь ему нужно пройти период адаптации. Только время покажет, было ли его решение верным или нет.

«Арсенал» со своим игровым стилем мог бы больше подойти Мудрику, который так удачно использует дриблинг и обыгрывает один в один. На мой взгляд, ему было бы лучше перейти туда», — приводит слова Карраско ua.tribuna.com.

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023: