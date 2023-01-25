Доминирование Англии пугает. Клубы просто уничтожают трансферный рынок

Вот вам факт: этой зимой «Челси» потратил на трансферы больше, чем все вместе взятые клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1. Просто представьте, что 78 команд спустили зимой на новичков € 95 млн, а один лондонский клуб – € 178 млн. В голове не укладывается.

И тут вроде можно было бы сказать, что это конкретно один клуб сходит с ума и тенденции нет. Однако даже если мы вообще забудем про «Челси» (хотя как такое забыть?), то всё равно клубы Англии тратят в разы больше, чем все остальные топ-лиги вместе взятые. Огромный отрыв даже без клуба Тодда Боули, а с ним ситуация выглядит вообще устрашающе.

И не сказать, что в АПЛ на трансферах зарабатывают сопоставимые деньги. Одно дело, если вложили € 400 млн, но и заработали примерно столько же. Но ведь нет такого и близко. По общему балансу как раз все топ-лиги в плюсе, кроме АПЛ, у которой € -423 млн.



И какие новости мы слышим от инсайдеров? Клубы АПЛ хотят Леау, Осимхена и других… Не просто топ-игроков, а самых-самых желанных футболистов на рынке. С соответствующим ценником, само собой. А на фоне трансфера Михаила Мудрика клубы станут запрашивать ещё больше. Так рынок перегревается (ну или адаптируется под новые возможности).

Зимой обычно мало трансферов? АПЛ это не касается. Хотя дело не только в игроках. Чемпионат Англии приманивает и лучших тренеров. Анчелотти сгонял даже в «Эвертон», а Эмери бросил «Вильярреал» посреди сезона ради «Астон Виллы». Не верится, что такие тренеры идут в команды, у которых микроскопические шансы на еврокубки. Именно на еврокубки, потому что о Лиге чемпионов говорить неуместно.

При этом даже топ-клубам АПЛ тяжело пробиться в топ-4. Просто потому, что с этого сезона в Англии стало на один суперклуб больше. Хотя как раз «Ньюкасл» тратит не так уж и много. Точнее, по меркам грандов Англии не так уж и много. В других лигах не стали бы платить € 70 млн за Исака.

АПЛ и раньше превосходила другие европейские чемпионаты, но теперь английское доминирование становится совсем неприличным. Всё идёт к тому, что отрыв только увеличится. Хотя тут есть и сдерживающий фактор: от АПЛ в Лигу чемпионов попадают только четыре команды (как и у Испании, Италии, Германии). Будь у Премьер-лиги больше мест в ЛЧ, такое ощущение, что шейхи и американские миллиардеры уже скупили бы все клубы чемпионата Англии.



Кстати, вполне реален вариант, при котором у АПЛ будет пять клубов в ЛЧ в следующем сезоне. Для этого нужно, чтобы случился один из двух сценариев. Либо чтобы победителем ЛЧ стала английская команда, которая не попала в топ-4 по итогам сезона («Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», вполне вероятно, пролетят мимо зоны ЛЧ в чемпионате).

Турнирная таблица АПЛ

Либо второй вариант – «Арсенал» или «МЮ» выиграет Лигу Европы, но не попадёт в топ-4 по итогам сезона. Правда, тут нужно учитывать, что «Арсенал» едва ли откатится на пятое место, а у «МЮ» ближайший соперник – «Барселона» (да и в АПЛ команда тен Хага идёт неплохо).



Что будет, если одновременно и ЛЧ, и ЛЕ выиграют команды АПЛ, которые не попали в топ-4 в чемпионате? У Англии не будет шести клубов в Лиге чемпионов. По регламенту – максимум пять от одной страны. Например, если «Челси» выиграет ЛЧ, а «МЮ» – ЛЕ и оба клуба не попадут в топ-4, то без путёвки в главный еврокубок останется четвёртая команда АПЛ. Туда отправятся призёры, а также победители ЛЧ и ЛЕ.

Только нужно помнить, что с сезона-2024/2025 меняется формат ЛЧ. Количество команд в основной стадии турнира увеличивается с 32 до 36. Из четырёх дополнительных путёвок две достанутся странам с лучшим коэффициентом за предыдущий сезон. С большой вероятностью Англия будет регулярно попадать в топ-2 по рейтингу за год. Например, в сезоне-2020/2021 лучший результат у англичан. В сезоне-2021/2022 – тоже. И сейчас именно они с отрывом лидируют в рейтинге сезона-2022/2023.

То есть нынешний чемпионат Англии – последний, когда пятое место не может дать путёвку в ЛЧ. Начиная со следующего сезона АПЛ, весьма вероятно, что пятое место позволит команде отправиться в Лигу чемпионов.