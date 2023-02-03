Месси рассказал, как мотивировал игроков Аргентины в перерыве матча с Мексикой на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какую мотивационную речь произнёс в раздевалке национальной команды в перерыве матча ЧМ-2022 с Мексикой. Напомним, первый тайм завершился со счётом 0:0, а во второй половине встречи аргентинцы забили дважды и довели дело до победы – 2:0.
«Я помню, как разговаривал с ребятами в перерыве. Сказал им: «Знаю, что ситуация, в которой мы оказались, трудная. Но мы должны попытаться выбраться из неё. Забудьте, во что мы играли [в первом тайме]. Играйте так, как всегда!»
Мы провели 35 игр без поражений, и знали, что если будем действовать как обычно, то превзойдем Мексику. Хотя мексиканцы — великая команда, и это было трудное испытание из-за их манеры игры. Но мы знали, что на равных условиях мы превосходим их. И если бы мы играли так же спокойно и терпеливо, как всегда, мы бы победили. Но самое сложное было набраться терпения и спокойствия, чтобы не форсировать события. Перемещать мяч с одной стороны на другую, ждать, когда появятся свободные зоны. Не искать их, а просто ждать – ведь они появляются сами по себе. Временами волнение съедало нас, заставляло играть слишком быстро, и мы теряли несколько глупых мячей, но это нормально для такого матча», — приводит слова Месси издание Ole.
- 3 февраля 2023
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