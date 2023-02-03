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Андре Айю стал игроком «Ноттингем Форест»

Андре Айю стал игроком «Ноттингем Форест»
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Капитан сборной Ганы Андре Айю перешёл в «Ноттингем Форест». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Форвард присоединился к команде на правах свободного агента и подписал контракт до конца сезона. Андре будет выступать в «Ноттингем Форест» под 42-м игровым номером.

Фото: ФК «Ноттингем Форест»

33-летний Айю воссоединяется со Стивом Купером. Ранее Андре играл под руководством главного тренера «Ноттингем Форест» в «Суонси Сити», забив 35 голов в 84 матчах. Айю стал единственным игроком из Ганы, который принимал участие в трёх последних чемпионатах мира.

Последним клубом нападающего был катарский «Аль-Садд», с которым игрок расторг контракт в конце января 2023 года.

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