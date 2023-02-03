Андре Айю стал игроком «Ноттингем Форест»
Поделиться
Капитан сборной Ганы Андре Айю перешёл в «Ноттингем Форест». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.
Форвард присоединился к команде на правах свободного агента и подписал контракт до конца сезона. Андре будет выступать в «Ноттингем Форест» под 42-м игровым номером.
Фото: ФК «Ноттингем Форест»
33-летний Айю воссоединяется со Стивом Купером. Ранее Андре играл под руководством главного тренера «Ноттингем Форест» в «Суонси Сити», забив 35 голов в 84 матчах. Айю стал единственным игроком из Ганы, который принимал участие в трёх последних чемпионатах мира.
Последним клубом нападающего был катарский «Аль-Садд», с которым игрок расторг контракт в конце января 2023 года.
Видео: 10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023.
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
12:37
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:20
-
12:12
-
12:10
-
12:07
-
11:50
-
11:50
-
11:41
-
11:36
-
11:26
-
11:14
-
11:09
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:32
-
10:31
-
10:18
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:40
-
09:32
-
09:24
Партнерский контент