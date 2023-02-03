Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алдонин — о Павлюченко в «Уфе»: Павлик точно не помешает. Кашу маслом не испортишь

Алдонин — о Павлюченко в «Уфе»: Павлик точно не помешает. Кашу маслом не испортишь
Комментарии

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном возобновлении карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».

«Не знаю, в какой ситуации сейчас «Уфа», но Павлик точно не помешает. Кашу маслом не испортишь. Это в большей степени ход для привлечения внимания и болельщиков.

Конечно, будет красивая история. Если этого гола ему не хватает до круглой цифры, и он его забьёт, то я очень порадуюсь за него.

Такой эпизод был в Самаре, когда Корниленко вышел за «Крылья Советов» и забил юбилейный гол. Роман не менее заслуживает такого шанса. Я позитивно смотрю на такую возможность», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
«Я готов ворваться». Роман Павлюченко — о желании возобновить профессиональную карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023