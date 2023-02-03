Алдонин — о Павлюченко в «Уфе»: Павлик точно не помешает. Кашу маслом не испортишь

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном возобновлении карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».
«Не знаю, в какой ситуации сейчас «Уфа», но Павлик точно не помешает. Кашу маслом не испортишь. Это в большей степени ход для привлечения внимания и болельщиков.
Конечно, будет красивая история. Если этого гола ему не хватает до круглой цифры, и он его забьёт, то я очень порадуюсь за него.
Такой эпизод был в Самаре, когда Корниленко вышел за «Крылья Советов» и забил юбилейный гол. Роман не менее заслуживает такого шанса. Я позитивно смотрю на такую возможность», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 февраля 2023
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