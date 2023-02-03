Неймар и Серхио Рамос пропустят матч «ПСЖ» с «Тулузой» в Лиге 1

Бразильский нападающий Неймар и испанский защитник Серхио Рамос, выступающие за «ПСЖ», пропустят следующий матч парижской команды во французской Лиге 1 с «Тулузой», который состоится завтра, 4 февраля.

«Неймар продолжает лечение и тренировки по индивидуальной программе после недомогания в приводящей мышце. Он возобновит групповые тренировки в начале следующей недели

Серхио Рамос, страдающий от контрактуры приводящей мышцы, возобновит тренировки с командой в начале следующей недели», — гласит официальное заявление пресс-службы «ПСЖ».

Неймар из-за травмы пропустил матч Лиги 1 с «Монпелье». Рамос получил своё повреждение именно в этом матче. Ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустит из-за травмы три недели.

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