В РФС объяснили, когда станет известно место проведения кубкового матча «Волга» — «Зенит»

В Российском футбольном союзе отреагировали на вопрос о месте проведения матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором встретятся ульяновская «Волга» и санкт-петербургский «Зенит». Игра запланирована на 26 февраля.

«Российский футбольный союз мониторит состояние полей, на которых в конце февраля будут проводиться матчи Фонбет Кубка России. Если состояние поля не соответствует регламенту, не позднее чем за 14 дней ФНЛ обязана проинформировать РФС о подобном факте, а команда в эти же сроки обязана предложить вариант резервного стадиона для проведения матча.

Обязательный инспекционный контроль качества футбольного поля стадиона проводится Комиссией ФНЛ по допуску футбольных полей не позднее чем за 10 дней до даты проведения первого матча», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникации РФС.