«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы

В матче 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ встретятся «Краснодар» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Команды огласили стартовые составы.



«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Баньяц, Ленини, Кади, Олусегун, Ионов, Кордоба.



«Ростов»: Заболотный, Сиссако, Дркушич, Миладинович, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Заика, Юсупов, Мелкадзе, Жоаозиньо.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты: Валерий Данченко (Уфа) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



В первом круге текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Сочи» со счётом 2:1.



Вчера, 2 февраля, в первом матче турнира встречались московский «Спартак» и «Ростов». Красно-белые одержали победу в серии пенальти со счётом 2:1. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.