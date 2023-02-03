Тьяго Силва: вероятно, продлю контракт с «Челси» в ближайшие несколько дней

Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал, как продвигаются переговоры с руководством клуба о продлении контракта.
«Мы говорили о продлении контракта с руководством. Вероятно, всё произойдёт в ближайшие несколько дней. Мои намерения и намерения клуба одинаковы: мы хотим оставаться вместе. Знаю, что клуб нуждается во мне в данный момент, я здесь, чтобы помочь, хотя есть молодые игроки.
Думаю, что с моим опытом я могу помочь в этом процессе восстановления клуба. Я здесь для этого, готов это сделать. Но я знаю, что моя ответственность огромна. Я знаю, что нам предстоит много работы», — цитирует бразильца пресс-служба синих.
Напомним, Силва перешёл в «Челси» из «ПСЖ» в 2020 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги и отметился двумя результативными передачами. Тьяго принял участие в чемпионате мира — 2022 в составе сборной Бразилии и стал самым возрастным автором результативной передачи в истории планетарных первенств.
- 3 февраля 2023
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