Тьяго Силва: вероятно, продлю контракт с «Челси» в ближайшие несколько дней

Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал, как продвигаются переговоры с руководством клуба о продлении контракта.

«Мы говорили о продлении контракта с руководством. Вероятно, всё произойдёт в ближайшие несколько дней. Мои намерения и намерения клуба одинаковы: мы хотим оставаться вместе. Знаю, что клуб нуждается во мне в данный момент, я здесь, чтобы помочь, хотя есть молодые игроки.

Думаю, что с моим опытом я могу помочь в этом процессе восстановления клуба. Я здесь для этого, готов это сделать. Но я знаю, что моя ответственность огромна. Я знаю, что нам предстоит много работы», — цитирует бразильца пресс-служба синих.

Напомним, Силва перешёл в «Челси» из «ПСЖ» в 2020 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги и отметился двумя результативными передачами. Тьяго принял участие в чемпионате мира — 2022 в составе сборной Бразилии и стал самым возрастным автором результативной передачи в истории планетарных первенств.