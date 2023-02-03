Новичок «Торпедо» Юзепчук: хочется вернуть клубу былую славу

Полузащитник «Торпедо» Роман Юзепчук прокомментировал переход в московский клуб.
«Немного волнуюсь, эмоции переполняют меня. После Беларуси переехать в Россию, играть в РПЛ — это серьёзный шаг для меня. Тем более в «Торпедо» — наш клуб знают все. Я смотрел фильм об Эдуарде Стрельцове. Проникся его судьбой.
Понятно, что в кинематографе есть доля художественности, но в целом атмосфера, то, как «Торпедо» славилось на весь Советский Союз — это впечатлило меня. Хочется вернуть клубу былую славу. Да, нужно исправлять то, что мы пока идём на последнем месте в РПЛ. В 13 матчах всей команде нужно будет выложиться по максимуму», — цитирует игрока пресс-служба автозаводцев.
С 2015 года Роман Юзепчук стал вызываться в сборную Беларуси разного уровня (юношескую, молодёжную, а позже — основную).
- 3 февраля 2023
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