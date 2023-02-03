Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» в официальных матчах
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил первый гол за аравийский клуб в официальных матчах.
Форвард реализовал пенальти на 93-й минуте матча с «Аль-Фатом». Португалец развёл голкипера и мяч по разным углам. Спортсмен дебютировал за «Аль-Наср» во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком». Тогда Криштиану помог команде одержать победу со счётом 1:0.
Напомним, Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». В двух предыдущих официальных матчах в Саудовской Аравии Роналду не отметился результативными действиями. При этом португалец оформил дубль в товарищеской встрече за объединённую команду «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» с «ПСЖ» (4:5).
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