Курбан Бердыев: усиление никогда не помешает. Но «Сочи» не хочет брать абы кого

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от окончания зимней трансферной кампании «барсов».

«Нужно ли усиление? Усиление никогда не помешает. Но мы не хотим брать абы кого. Если брать, то именно тех, кто действительно поможет. Вариантов не очень много. Ждём», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

О назначении 70-летнего Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце ноября. По данным Transfermarkt, специалист подписал с командой контракт до лета 2025 года. С июня 2022 года Бердыев работал в иранском футбольном клубе «Трактор». После 17 матчей в Российской Премьер-Лиге «Сочи» с 25 очками занимает в турнирной таблице девятое место.