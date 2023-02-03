Матвей Сафонов: в Чемпионшип не хочу. Куда хочу? Домой

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после матча 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ с «Сочи» (1:0) ответил на вопрос, есть ли у него желание попробовать свои силы во втором по значимости дивизионе Англии — Чемпионшипе.



«Хочу ли себя попробовать в Чемпионшипе? В Чемпионшип не хочу. Куда хочу? Домой хочу, если честно. Устал уже немножко», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Единственный мяч в игре был забит на 23-й минуте: защитник «быков» Хуниор Алонсо получил мяч в левой части штрафной, прошёл ближе к лицевой линии и резко пробил — голкипер сочинцев Николай Заболотный парировал этот удар, но отбил мяч на другого игрока обороны «Краснодара», Кайо, который отправил мяч под перекладину.