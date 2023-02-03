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Матвей Сафонов объяснил свой новый имидж с длинной причёской и усами

Матвей Сафонов объяснил свой новый имидж с длинной причёской и усами
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, почему сменил имидж.

«Почему такая причёска, усы и борода? Запустил себя (смеётся). Просто сборы. У меня есть бритва, как видите, щёчки покороче у меня (показывает бороду. — Прим. «Чемпионата»). Решил попробовать так, почему бы и нет. Пока сборы — так. Дальше посмотрим. Люблю экспериментировать со внешностью? Эксперимент со внешностью — это операция. Я — в пределах нормы», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Подопечные Владимира Ивича в матче 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ обыграли «Сочи» с минимальным счётом. Единственный мяч в игре был забит на 23-й минуте: защитник «быков» Хуниор Алонсо получил мяч в левой части штрафной, прошёл ближе к лицевой линии и резко пробил — голкипер сочинцев Николай Заболотный парировал этот удар, но отбил мяч на другого игрока обороны «Краснодара», Кайо, который отправил мяч под перекладину.

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