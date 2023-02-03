Матвей Сафонов оценил перспективы Эдуарда Сперцяна уехать в Европу

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил перспективы полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна перейти в европейский клуб.

«Готов ли Сперцян потянуть команду из топ-5 Европы? Много зависит от обстоятельств. По себе знаю, что, когда попадаешь в такую компанию — где ребята выигрывали Лигу чемпионов или есть чемпионы мира — то там намного быстрее прогрессируешь. Даже если не готов будет играть в стартовом составе, то будет готов выходить на замену — показывать то, что умеет, играть на своих сильных качествах. Самое главное, когда он адаптируется и начнёт прибавлять. Если такое ещё произойдёт.



Если бы Сперцян спросил совет, то пожелал бы ему уехать? Сейчас — нет. Сейчас Зимний кубок РПЛ, как можно уехать?» — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.