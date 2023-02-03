ФИФА не зарегистрировала переход Араухо в «Барселону». Клуб опоздал на 18 секунд

Переход защитника Хулиана Араухо из «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Барселону» не зарегистрирован ФИФА. Испанский клуб опоздал в регистрации сделки на 18 секунд.

«ФИФА может подтвердить, что переход игрока Хулиана Араухо из «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Барселону» не был завершён в соответствии с применимыми правилами», — приводит слова пресс-службы ФИФА ESPN.

Напомним, Араухо выступает за основную команду «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2019 года. В 2022 году 21-летний футболист принял участие в 31 матче МЛС, забил один гол и отдал пять результативных передач. С 2021 года Араухо вызывается в национальную команду Мексики.



Ранее сообщалось, что стороны полностью согласовали условия перехода. Контракт игрока с «Барселоной» был рассчитан до июня 2026 года, однако трансфер сорвался, так как сделка была оформлена через несколько секунд после дедлайна.

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