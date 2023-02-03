ФИФА не зарегистрировала переход Араухо в «Барселону». Клуб опоздал на 18 секунд

Переход защитника Хулиана Араухо из «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Барселону» не зарегистрирован ФИФА. Испанский клуб опоздал в регистрации сделки на 18 секунд.
«ФИФА может подтвердить, что переход игрока Хулиана Араухо из «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Барселону» не был завершён в соответствии с применимыми правилами», — приводит слова пресс-службы ФИФА ESPN.
Напомним, Араухо выступает за основную команду «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2019 года. В 2022 году 21-летний футболист принял участие в 31 матче МЛС, забил один гол и отдал пять результативных передач. С 2021 года Араухо вызывается в национальную команду Мексики.
Ранее сообщалось, что стороны полностью согласовали условия перехода. Контракт игрока с «Барселоной» был рассчитан до июня 2026 года, однако трансфер сорвался, так как сделка была оформлена через несколько секунд после дедлайна.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
- 3 февраля 2023
-
23:42
-
23:41
-
23:37
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:22
-
23:08
-
22:57
-
22:51
-
22:45
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:37
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:39
-
21:36
-
21:30
-
21:22
-
21:15
-
21:13