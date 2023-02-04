«Аугсбург» минимально обыграл «Байер» в стартовом матче 19-го тура Бундеслиги
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«Аугсбург» в домашнем матче обыграл «Байер» в матче 19-го тура Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе «WWK-Арена». Финальный свисток главного арбитра Марко Фрица зафиксировал минимальную победу хозяев.
Единственный гол на 55-й минуте забил форвард Мергим Бериша после передачи Арне Энгелса.
Благодаря победе подопечные Энрико Масена набрали 21 очко и поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице, обойдя «Хоффенхайм», который свой матч 19-го тура сыграет позже. В активе леверкузенцев по-прежнему 24 балла, команда Хаби Алонсо расположилась на девятой позиции.
В 20-м туре 11 февраля «Аугсбург» сыграет с «Майнцем» на выезде, а «аспириновые» сыграют с «Хоффенхаймом».
Возглавляет турнирную таблицу «Бавария»(37 очков).
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