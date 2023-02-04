«Челси» не сумел обыграть «Фулхэм» в дебютном матче Энцо Фернандеса

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Фулхэм». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Финальный свисток главного арбитра Стюарта Атвелла зафиксировал нулевую ничью.



Несмотря на преимущество подопечных Грэма Поттера по владению мячом, команды практически не создали голевых моментов по ходу встречи.



Отметим, что новичок синих Михаил Мудрик, для которого этот матч стал первым в основном составе лондонцев, был заменён после перерыва на Нони Мадуэке. За лондонский клуб дебютировал экс-хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес.



«Челси» набрал 30 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ. В активе «Фулхэма» теперь 32 очка – команда занимает шестое место.

В следующем матче «Челси» 11 февраля сыграет с «Вест Хэмом», «Сандерленд» в этот же день встретится с «Ноттингемом».