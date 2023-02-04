Варан — об уходе из сборной Франции: чувство, будто игрок начал пожирать во мне человека

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан объяснил причины, по которым он решил завершить карьеру в национальной команде.



«Я выложился по полной. И физически, и психологически. Но топ-уровень — как стиральная машина. Ты должен играть всё время и не останавливаться. У нас сложные и перегруженные графики, мы играем на постоянной основе. Сейчас же я чувствую, что задыхаюсь. Чувство, будто футболист пожирает во мне человека», — приводит слова Варана RMC Sport.



Варан дебютировал за сборную Франции 22 марта 2013 года в матче с Грузией (3:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2014.



Напомним, в решающем матче ЧМ-2022 национальная команда Франции проиграла сборной Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

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