Эрик тен Хаг высказался о завершении карьеры Рафаэля Варана в сборной Франции

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал решение защитника команды Рафаэля Варана завершить карьеру в сборной Франции.

«Думаю, для «Манчестер Юнайтед» это хорошие новости. Рафаэль добился всего как на клубном, так и международном уровнях, это невероятно и вызывает большое уважение. Счастлив, что теперь он будет вкладывать всю энергию и опыт в нашу команду.

«Ему ещё многое предстоит сделать, потому что он амбициозен. Рафаэль — опытный футболист, конечно, он сам принял это решение, но он заранее мне сообщил, что хочет закончить карьеру в сборной. Я могу только выразить большое уважение его карьере», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.

Болельщики встречают сборную Франции в Париже. Видеоролик: