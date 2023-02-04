Хомуха: Бакаеву нужно собрать волю в кулак и переломить ситуацию в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о ситуации с игровым временем Зелимхана Бакаева в санкт-петербургском клубе.
«Для того, чтобы выигрывать в конкурентной борьбе необходимо прикладывать максимум усилий. Бакаеву можно бесконечно ходить в аренду из клуба в клуб. Если он не может создать конкуренцию в «Зените», то Зелимхан нигде не сможет её создать. В первую очередь ему нужно проявить волевые качества, постараться переломить ситуацию и получать больше игрового времени. Когда игрок может переломить ситуацию в свою пользу, это доказывает, что он футболист хорошего уровня.
Есть ли у Бакаева будущее в «Зените»? Команда ориентируется на футболистов из Бразилии. Даже игрокам сборной России тяжело конкурировать с бразильцами. Бакаеву нужно собрать волю в кулак и переломить ситуацию в «Зените», приводит слова Хомухи «РБ Спорт».
Напомним, Бакаев перешёл в «Зенит» прошлым летом в качестве свободного агента.
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