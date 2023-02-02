Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не знаю, почему эта ситуация вышла из раздевалки». Бакаев — о фразе про Мозеса и Марадону

«Не знаю, почему эта ситуация вышла из раздевалки». Бакаев — о фразе про Мозеса и Марадону
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал свои яркие фразы, сказанные во время выступления за «Спартак».

«У меня было несколько ярких фраз. За какую прилетало больше всего? Однозначно – про Марадону. Думаю, все знают: в перерыве гостевого матча с «Наполи» (3:2) Мозес попросил меня чаще играть в пас, сказал, что я не Марадона. Через несколько дней, уже в Москве, меня подловили после следующего матча, спросили о реакции. Я ответил, что Мозес тоже не Марадона.

Мой публичный ответ – неправильное действие. Но я не знаю, почему эта ситуация вообще вышла из раздевалки. На мой взгляд, это главная ошибка во всей истории. Раздевалка в перерыве – очень эмоциональное место, там может произойти что угодно. Наш разговор должен был остаться там. У нас с Мозесом не было никаких проблем, мы нормально общались после этого.

Когда я получил десятый номер в «Спартаке», сказал, что Промес, который владел им до меня, не потолок? Промес – один из моих любимых футболистов, безмерно его уважаю. Скорее всего, я должен был чётче формулировать мысль, но надеюсь, что кто-то и так понял меня правильно. Хотел ли я быть лучше Промеса? Да. Что-то не получилось? Значит, надо лучше работать. Мне кажется, развиваться – нормальное желание футболиста. Почему нужно задумываться о потолке?» — цитирует Бакаева Sports.ru.

Новость по теме
Бакаев: я Мозесу в Неаполе ответил, что он тоже не Марадона, поэтому пусть не рассказывает
Новость по теме
Бакаев: для меня Промес не потолок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023