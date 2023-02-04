Рамос: я страдал, играя против Месси. Он лучший из тех, кого когда-либо создавал футбол

Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос назвал своего одноклубника нападающего Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

«В течение нескольких лет я страдал, играя против Месси. Сейчас я наслаждаюсь игрой с ним. Он лучший игрок из тех, кого когда-либо создавал футбол», — сказал Рамос клубному телевидению «ПСЖ».

Примечательно, что Рамос долгое время выступал за мадридский «Реал» вместе с главным соперником Месси, португальским нападающим Криштиану Роналду. За «ПСЖ» испанский защитник играет с 2021 года, как и аргентинский форвард.

Месси — единственный в истории семикратный обладатель «Золотого мяча», награды, которая вручается лучшему футболисту года по версии издания France Football. В 2022 году на чемпионате мира в Катаре аргентинец впервые в карьере стал победителем мирового первенства.

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