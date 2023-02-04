41-летний Джибриль Сиссе заявил, что по-прежнему готов играть за клуб Лиги 1
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41-летний бывший нападающий «Марселя» Джибриль Сиссе выразил готовность продолжить карьеру в одном из клубов французской Лиги 1.
«Я всегда говорил, что готов выступать за клуб Лиги 1 даже бесплатно. Я всё ещё настаиваю на этом. Произойдёт ли это? Я не уверен, но никогда нельзя знать наверняка. Сейчас я наслаждаюсь карьерой ди-джея», — приводит слова Сиссе RMC Sport.
Напомним, за «Марсель», «Осер» и «Бастию» Сиссе забил 96 голов в 209 матчах. Также французский футболист выступал за такие клубы, как «Ливерпуль», «Сандерленд», римский «Лацио», «Кубань», «Панатинаикос» и другие команды. С 2002 по 2011 год Сиссе вызывался в национальную команду Франции. В 2003 году в составе сборной Сиссе выиграл Кубок конфедераций.
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