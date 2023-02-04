Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарасова: футбол пострадает из-за Fan ID. Люди должны свободно приходить и смотреть спорт

Тарасова: футбол пострадает из-за Fan ID. Люди должны свободно приходить и смотреть спорт
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о введении в российском футболе Fan ID, электронного документа, который необходим для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги с 1 декабря 2022 года.

«Футбол пострадает из-за Fan ID. Люди должны свободно приходить и смотреть спорт. Там же и так всё в камерах, зачем нужно ещё что-то? Так получилось, что футбол принял удар на себя. Больше нигде этой системы нет. Не хотелось бы видеть Fan ID на фигурном катании», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

После 17 сыгранных матчей в РПЛ в текущем сезоне лидером турнирной таблицы является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак» (36), на третьем — «Ростов» (35).

Новость по теме
Татьяна Тарасова: поляки — злобные люди. Мир переживёт Олимпиаду без них
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023