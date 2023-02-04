Тарасова: футбол пострадает из-за Fan ID. Люди должны свободно приходить и смотреть спорт
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о введении в российском футболе Fan ID, электронного документа, который необходим для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги с 1 декабря 2022 года.
«Футбол пострадает из-за Fan ID. Люди должны свободно приходить и смотреть спорт. Там же и так всё в камерах, зачем нужно ещё что-то? Так получилось, что футбол принял удар на себя. Больше нигде этой системы нет. Не хотелось бы видеть Fan ID на фигурном катании», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».
После 17 сыгранных матчей в РПЛ в текущем сезоне лидером турнирной таблицы является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак» (36), на третьем — «Ростов» (35).
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