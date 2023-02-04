Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Шальке»: честность Нойера в интервью меня поразила. Он правильно поступил

Экс-тренер «Шальке»: честность Нойера в интервью меня поразила. Он правильно поступил
Комментарии

Бывший тренер «Шальке» Мирко Сломка высказался о скандальном интервью голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. Напомним, в интервью вратарь раскритиковал решение руководства мюнхенского клуба уволить тренера голкиперов Тони Тапаловича.

«Думаю, хорошо, что он это сделал. Хорошо, что Мануэль сейчас говорит о своём состоянии и своих эмоциях. Тем самым он показывает, через что проходит в клубе.

Прочитав интервью, я был поражён открытостью и честностью Мануэля. Он чётко подбирал слова. Он правильно поступает, что вступается за Тони Тапаловича, потому что вместе они прошли через огонь и воду. Я знаю, что Ману и Тони — командные игроки. Тони всегда был рядом, когда нужно было побольше поработать над некоторыми аспектами игры. Любой в команде мог попросить помощи у Тони», — приводит слова Сломки Sky Germany.

Новость по теме
Скандальное интервью Нойера не было согласовано с «Баварией». Ему грозит как минимум штраф
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023