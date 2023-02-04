Экс-тренер «Шальке»: честность Нойера в интервью меня поразила. Он правильно поступил

Бывший тренер «Шальке» Мирко Сломка высказался о скандальном интервью голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. Напомним, в интервью вратарь раскритиковал решение руководства мюнхенского клуба уволить тренера голкиперов Тони Тапаловича.



«Думаю, хорошо, что он это сделал. Хорошо, что Мануэль сейчас говорит о своём состоянии и своих эмоциях. Тем самым он показывает, через что проходит в клубе.



Прочитав интервью, я был поражён открытостью и честностью Мануэля. Он чётко подбирал слова. Он правильно поступает, что вступается за Тони Тапаловича, потому что вместе они прошли через огонь и воду. Я знаю, что Ману и Тони — командные игроки. Тони всегда был рядом, когда нужно было побольше поработать над некоторыми аспектами игры. Любой в команде мог попросить помощи у Тони», — приводит слова Сломки Sky Germany.

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