Стали известны составы команд на челленджи Зимнего кубка РПЛ. «Спартак» не примет участия

На официальном сайте Российской Премьер-Лиги опубликованы составы команд для участия в челленджах Winline Зимнего кубка РПЛ. Игроки московского «Спартака» задействованы не будут. Челленджи пройдут сегодня, 4 февраля.

«Ростов»: Алексей Миронов, Кирилл Щетинин, Михаил Цулая.



«Краснодар»: Никита Кривцов, Данил Карпов, Станислав Агкацев.



«Сочи»: Жоаозиньо, Захар Фёдоров, Денис Адамов.



Сборная Медийной футбольной лиги: Александр «Стиль» Степанов (2DROTS), Борис «Фартуна» Фартуна (2DROTS), Эльхан «Эл» Салахов («Бей Беги»), Вячеслав «Волейболист» Черненко («Деньги»).

Челленджи будут проходить в четырёх дисциплинах: «Ювелир», «Кипер-баттл», «Коробка передач», «Полоса препятствий». Соревнования в челленджах не идут в общий зачёт турнирной таблицы Зимнего кубка РПЛ. Команда, победившая в челленджах, получит призовой фонд в размере 3 млн рублей.