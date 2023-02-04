«Арсенал» сенсационно уступил в гостях «Эвертону». Это второе поражение за сезон

Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» играл с «Арсеналом». Встреча состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток главного арбитра Дэвида Кута прозвучал в 15:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме «ириски» практически полностью отдали мяч сопернику, довольствуясь только 25% владения. Однако на контратаках хозяева оказались настойчивее и восемь раз пытались поразить ворота Аарона Рамсдейла, в то время как «канониры» отважились только на пять попыток взятия ворот.

Во втором тайме ситуация практически не изменилась, но в конечном счёте мяч одной из команд залетел в сетку. На 60-й минуте встрече центральный защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски с передачи Дуайта Макнила сумел вывести свою команду вперёд. В оставшееся время матча подопечные Микеля Артеты пытались переломить ход встречи, однако поменять счёт на табло им не удалось. Встреча завершилась сенсационным поражением «Арсенала» — 0:1.

До этого матча единственное поражение в сезоне команда Микеля Артеты потерпела в сентябре от «Манчестер Юнайтед» (1:2). «Арсенал» продолжает занимать первую строчку в таблице Премьер-лиги. Отрыв от «Манчестер Сити» – пять очков. Завтра, 5 февраля, «горожане» сыграют на выезде против «Тоттенхэма».