«Эспаньол» сыграл вничью с «Осасуной» в матче испанской Примеры

Завершился матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Осасуна». Игра проходила на домашнем стадионе «Эспаньола» «Корнелья-Эль Прат». Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано дал стартовый свисток в 16:00 мск. Игра завершилась вничью (1:1).

Анте Будимир вывел гостей вперёд в концовке первого тайма. В роли ассистента выступил Чими Авила.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Через некоторое время на поле началась потасовка, в результате которой было удалено с поля по одному игроку каждой команды.

На 59-й минуте Мартин Брейтуэйт сравнял счёт после передачи Хавьера Пуадо.

«Эспаньол» занимает 14-е место в чемпионате Испании, а «Осасуна» находится на восьмом месте.