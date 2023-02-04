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«Эспаньол» сыграл вничью с «Осасуной» в матче испанской Примеры

«Эспаньол» сыграл вничью с «Осасуной» в матче испанской Примеры
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Завершился матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Осасуна». Игра проходила на домашнем стадионе «Эспаньола» «Корнелья-Эль Прат». Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано дал стартовый свисток в 16:00 мск. Игра завершилась вничью (1:1).

Анте Будимир вывел гостей вперёд в концовке первого тайма. В роли ассистента выступил Чими Авила.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Через некоторое время на поле началась потасовка, в результате которой было удалено с поля по одному игроку каждой команды.

На 59-й минуте Мартин Брейтуэйт сравнял счёт после передачи Хавьера Пуадо.

«Эспаньол» занимает 14-е место в чемпионате Испании, а «Осасуна» находится на восьмом месте.

Испания - Примера. 20-й тур
04 февраля 2023, суббота. 16:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Будимир – 45'   1:1 Брейтуэйт – 59'
Удаления: Пьер-Габриэль – 45+4' / Абде – 45+4'
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