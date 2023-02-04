«Эспаньол» сыграл вничью с «Осасуной» в матче испанской Примеры
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Завершился матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Осасуна». Игра проходила на домашнем стадионе «Эспаньола» «Корнелья-Эль Прат». Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано дал стартовый свисток в 16:00 мск. Игра завершилась вничью (1:1).
Анте Будимир вывел гостей вперёд в концовке первого тайма. В роли ассистента выступил Чими Авила.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Через некоторое время на поле началась потасовка, в результате которой было удалено с поля по одному игроку каждой команды.
На 59-й минуте Мартин Брейтуэйт сравнял счёт после передачи Хавьера Пуадо.
«Эспаньол» занимает 14-е место в чемпионате Испании, а «Осасуна» находится на восьмом месте.
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