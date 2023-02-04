«К чёрту рак!» «Боруссия» отреагировала в соцсетях на гол Аллера
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Дортмундская «Боруссия» отреагировала на гол нападающего «шмелей» Себастьена Аллера в ворота «Фрайбурга» в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги. Мяч стал для игрока первым в официальной игре после лечения рака.
«К чёрту рак!» — написал клуб в своём «твиттере». Ранее эта фраза была нанесена на бутсы футболиста. Аллер отличился после передачи Рафаэла Геррейру при счёте 2:1 в пользу дортмундцев.
Напомним, Себастьен Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» летом 2022 года. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. После перехода у ивуарийского нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.
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