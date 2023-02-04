Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«К чёрту рак!» «Боруссия» отреагировала в соцсетях на гол Аллера

«К чёрту рак!» «Боруссия» отреагировала в соцсетях на гол Аллера
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» отреагировала на гол нападающего «шмелей» Себастьена Аллера в ворота «Фрайбурга» в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги. Мяч стал для игрока первым в официальной игре после лечения рака.

«К чёрту рак!» — написал клуб в своём «твиттере». Ранее эта фраза была нанесена на бутсы футболиста. Аллер отличился после передачи Рафаэла Геррейру при счёте 2:1 в пользу дортмундцев.

Напомним, Себастьен Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» летом 2022 года. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. После перехода у ивуарийского нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.

Новость по теме
Аллер забил первый гол в официальной игре за «Боруссию» после лечения рака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023