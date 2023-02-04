«Унион» лидирует в Бундеслиге, дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург»

Сегодня, 4 февраля, проходили матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги. Берлинский «Унион» одержал победу (2:1) в игре с «Майнцем» и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги.

На 32-й минуте «Унион» вышел вперёд благодаря голу Кевина Бехренса. На 79-й минуте Маркус Ингвартсен сравнял счёт, реализовав пенальти, а спустя пять минут Теозон-Жордан Сибачо принёс «Униону» победу. Команда опережает «Баварию» на два очка, у мюнхенцев матч в запасе.

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» со счётом 5:1. Один из мячей в составе «шмелей» забил вернувшийся после лечения рака Себастьен Аллер. «Айнтрахт» разгромил «Герту», забив три безответных мяча. «Бохум» обыграл «Хоффенхайм» со счётом 5:2, а матч «Кёльн» — «Лейпциг» завершился нулевой ничьей.