«Фатих» с Оздоевым уверенно обыграл «Анкарагюджю» в матче чемпионата Турции
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Сегодня, 4 февраля, на стадионе «Эрьяман» в Анкаре прошёл матч 23-го тура чемпионата Турции. Встречались местный «Анкарагюджю» и «Фатих Карагюмрюк». Финальный свисток Арды Кардешлера зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт в добавленное к первому тайму время: точный удар с паса Отабека Шукурова удался Мбайе Диане. На 65-й минуте Фабио Борини реализовал пенальти, установив окончательный счёт матча — 2:0 в пользу «Фатих Карагюмрюк».
Российский полузащитник стамбульской команды Магомед Оздоев провёл на поле весь матч. «Фатих» в 21 матче чемпионата Турции набрал 26 очков и занимает в турнирной таблице девятое место. «Анкарагюджю» (22) — 14-й. Лидером соревнований является «Галатасарай» — 51.
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