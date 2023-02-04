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Защитник «Эльче» Клерк выиграл в матче Ла Лиги спустя 39 игр без побед

Защитник «Эльче» Клерк выиграл в матче Ла Лиги спустя 39 игр без побед
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Левый крайний защитник «Эльче» Карлос Клерк помог команде обыграть «Вильярреал» (3:1) в матче 20-го тура испанской Примеры.

Ранее Карлос Клерк провёл 39 игр Ла Лиги подряд, в которых не сумел одержать победу. Сезон-2021/2022 Клерк провёл в составе «Леванте». Его клуб финишировал на предпоследнем, 19-м месте и не выиграл ни одного матча, в котором принимал участие Карлос. В нынешнем сезоне Ла Лиги футболист защищает цвета «Эльче», который идёт на последнем месте с девятью очками в 20 играх.

Отметим, что в предыдущем выигранном матче Ла Лиги Карлос Клерк отдал голевую передачу, чем помог «Леванте» обыграть «Эйбар» со счётом 1:0. Та игра состоялась в рамках 30-го тура чемпионата Испании сезона-2020/2021.

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