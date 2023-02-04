Алисон — о неудачной серии «Ливерпуля»: не знаю, что должно случиться, чтобы мы проснулись

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер после поражения со счётом 0:3 от «Вулверхэмптона» поделился мнением о неудачном сезоне мерсисайдской команды.

«Иногда в футболе ты совершаешь ошибки и получаешь наказание. Мы делали это снова и снова. Две ошибки, в начале игры — два гола. Мы сами себе всё усложняем. После этого мы отлично провели второй тайм. Мы могли бы не допустить третьего пропущенного мяча, но у соперника был хороший момент.



Я не знаю, что с нами должно случиться, чтобы мы проснулись. Мы приходим сюда, говорим, что должны верить в себя, но мы не ведём себя так на поле и не заслуживаем этого. Опять же, мы должны оставить это позади и черпать силы в себе и семьях, чтобы прийти в норму. У нас есть те же игроки, которые добились стольких великих успехов в этом клубе, а мы выступаем так неудачно. Трудно сказать почему.



Я не говорю, что не верю, что мы не сможем прийти в норму. Я просто так разочарован сегодняшней игрой. Мы должны продолжать работать», — приводит слова Алисона BBC.

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