Ajansspor: Мампасси перешёл в «Антальяспор»
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Футболист Марк Мампасси, выступавший в нынешнем сезоне за московский «Локомотив», пополнит ряды турецкого «Антальяспора». Об этом сообщает Ajansspor.
Марк Мампасси станет четвёртым игроком, приобретённым «Антальяспором» этой зимой. Ранее турецкий клуб подписал Догукана Синика, Эрдала Ракипа и Элтона Лейте.
В нынешнем сезоне 19-летний Марк Мампасси принял участие в девяти матчах «Локомотива» во всех турнирах. Защитник не отметился результативными действиями. Ранее футболист выступал за донецкий «Шахтёр». Игрок является воспитанником этого клуба.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы. «Антальяспор» занимает 16-е место в чемпионате Турции.
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