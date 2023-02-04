Галтье: благодаря Месси команда держится вместе, нужно давать ему мяч ещё чаще
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье оценил игру нападающего парижан Лионеля Месси в матче с «Тулузой» (2:1).
«Благодаря Месси команда держится вместе. Нам не хватает нескольких футболистов, причём не только Мбаппе и Неймара, но и Верратти, Рамоса… Лионель взял на себя роль лидера, это произошло естественным образом. Он очень важен для нашей игры и часто берёт на себя инициативу, он наше ключевое звено. Нужно ещё чаще давать ему мяч», — приводит слова Галтье RMC Sport со ссылкой на Prime Video.
В матче с «Тулузой» Лионель Месси забил победный гол. «ПСЖ» набрал 54 очка и продолжает занимать в турнирной таблице Лиги 1 первое место. У идущего вторым «Марселя» 46 очков и матч в запасе. В тройку также входит «Ланс» — 45.
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