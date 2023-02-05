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«У меня есть хоть один хейтер?» Александр Кокорин сфотографировался на фоне машин полиции

«У меня есть хоть один хейтер?» Александр Кокорин сфотографировался на фоне машин полиции
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин сфотографировался на фоне полицейских машин, сопроводив этот снимок вопросом к своим подписчикам.

«Интересно, у меня есть хоть один хейтер?» — написал Кокорин.

Ранее Александр Кокорин заявил, что не жалеет о проведённом времени в местах лишения свободы, сказав, что «каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать».

31-летний Кокорин выступает за кипрский клуб на правах аренды из «Фиорентины». В нынешнем сезоне российский нападающий в 17 матчах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение Кокорина с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года.

Кокорин выезжает из спорткомплекса «Фиорентины» на «Порше». Видеоролик:

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